Maraş yarım asır sonra açılıyor... ‘Yasak Şehir'de yeni bir safha’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile birlikte Beştepe’de heyetlerarası görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan ve Tatar, 1974’teki Barış Harekatı’ndan bu yana kapalı olan Maraş’ın yarın törenle açılacağını duyurdu.

TATAR: MARAŞ MİLLİ DAVA

Tatar, Maraş’ın milli bir dava olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Maraş kendi kaderine terk edilmişti. 90’lı yıllarda defalarca masaya getirilmesine rağmen Rum Kesimi nedeniyle neticelenmedi. Taşınmaz mal komisyonu 74 öncesi hak sahiplerine yeniden ev ve iş yerlerini temin edecek faaliyetleri sürdürüyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da elbette dikkate alınmaktadır. KKTC’ye ve adanın tamamına hayırlı olsun.”

ERDOĞAN: KKTC TOPRAĞI

Erdoğan ise şunları söyledi: “Çözümsüzlüğün bedeli hep Kıbrıs Türküne ödetilmek istenmiştir. Maraş da bu çözümsüzlüğün bir parçası olarak kapalı kalmıştır. 2017’de yapılan çok taraflı görüşmelerin ardından artık Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözüm ihtimali kalmadığı görülmüştür. Maraş’ın KKTC toprağı olduğu tartışmasız gerçektir. Buradaki tasarruf hakkı da Kıbrıs Türk makamlarına aittir. Maraş’ın güzel sahil şeridini halkınızın istifadesine sunma kararınızı sonuna kadar destekliyoruz. Sizin bu cesur kararınız için şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Doğu Akdeniz meselesinin de iki boyutu vardır. Birincisi Türkiye’nin kıta sahanlığı haklarının korunması, ikincisi Kıbrıs Türk halkının ada etrafındaki doğal kaynaklarla ilgili hak ve çıkarlarının garantisi. Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin olmadığı hiçbir senaryonun başarı şansı yoktur.”





KKTC’YE YENİDEN SU

Toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni ve Maraş’a iki ayrı video konferans bağlantısı yapan Erdoğan, “Dünyada ilk defa uygulanan askıda borulu sistemle Anamur’da inşaa ettiğimiz Alaköprü Barajı’ndan alınan suyu Kuzey Kıbrıs’taki Geçitköy Barajı’na aktardık. Böylece Dragon Çayı’nın yıllık 750 milyon metreküplük suyunu Kıbrıs’a sunduk. 108 günde deniz altındaki arıza giderildi ve bugün tekrar KKTC’ye su vermeye başlıyoruz” dedi.

BİR ZAMANLARIN LAS VEGAS’I

1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda Rumların Türk ordusuna terk ettiği Maraş kenti, harekat öncesinde, ‘Ortadoğu’nun Las Vegas’ı’ diye anılan dünyaca ünlü yıldızların tatil beldesiydi. Amerikalı aktris Liz Taylor’ın Maraş’ta bir yazlığı olduğu, Richard Burton ile tatilini burada geçirdiği de söylenenler arasında. Barış Harekatı’nda Gazimagosa kentini kurtarmak üzere ilerleyen Türk birliklerinin o dönemki komutanı, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin de mimarı Kenan Evren anılarında, “Maraş’ı alma niyetimiz yoktu, Rumlar oradan ateş açtılar, bizim askerler de kovaladı. Bir de baktık kent elimizde kaldı. Gelecekte pazarlıklarda kullanmak üzere hemen sivil girişlere kapattık” diye anlatmıştı. KKTC’de pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde alınan kararla bir kez daha gündeme gelen kent, kapalı kaldığı 46 yıllık dönemde, birçok kez Kıbrıslı Rumlarla pazarlık ve dava konusu oldu. (Ömer BİLGE / LEFKOŞA)

‘MACRON’UN SÖZÜ EDEPSİZLİK’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı’nda yaptığı konuşmada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bahsettiği ayrılıkçı fikirlerle mücadele yasa tasarısına tepki gösterdi. Erdoğan, “Fransa Devlet Başkanı olarak İslam’ın yapılandırılmasından bahsetmesi hadsizliktir, edepsizliktir” dedi. Erdoğan, bugün Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşmek için Kuveyt’e ve ardından Katar Emiri Es-Sani ile görüşmek için Katar’a gitmesi bekleniyor.