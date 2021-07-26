Maraş nasıl açılacak? Ersin Tatar canlı yayında anlattı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'taki son gelişmeleri CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirdi.

Kıbrıs'ta 2 devletli çözüm vurgusunda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Kıbrıs'ta iki ayrı halkın iki ayrı devletin olduğunu tüm dünya biliyor' dedi.

1960 anlaşmasına benzer bir durum yaratmak için pek çok girişimin gerçekleştirildiğini belirten Tatar bu girişimlerin hepsinin başarısız olduğunun altını çizdi.

Tatar, '1974'ten sonra iki devlet oluşmuştur ve ortak bir noktamız kalmamıştır' dedi.

RUM LİDERE YANIT

Rum Lider Anastasiadis Kıbrıslı Türkleri, Avrupa Birliği pasaport ve kimliklerini iptal etmekle tehdit etmişti. Tatar bu konu hakkında 'İptal edecekmiş buyursun etsin benim bir itirazım yok. Ulusal çıkarımız önemli' dedi.

MARAŞ NASIL AÇILACAK?

Taşınmaz Mal Komisyonu'nun karalarının dikkate alınacağının altını çizen Tatar, 'Bu kararlar baz alınarak buradaki mülkler eski sahiplerine verilebilir' dedi.

'Biz uluslararası hukuka ters düşmemek adına bu adımı aldık' diyen Tatar sözlerine şöyle devam etti;

'47 yıldan sonra Maraş'ın daha da fazla kapalı kalması doğru olmazdı.'

Azerbaycan ve Pakistan'ın KKTC'yi tanımaya hazırlandığı iddiaları hakkında da konuşan Tatar, iki ülke ile de iyi ilişkilere sahip olunduğunu hatırlattı ve 'inşallah bunlar günü geldiği zaman tanınma noktasında bir takım açılımlara hizmet edecektir diye düşünüyorum' dedi.

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