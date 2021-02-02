Maraş hazineleri Rumları birbirine düşürdü

Rumların paylaşamadığı rölyef geçen yıl, 46 sene aradan sonra KKTC’nin ziyarete açtığı Maraş’taki Esperia Towers otelinin bodrum katındaki gece kulübünün duvarında bulunuyor. 1960’lı yıllarda Rumların ünlü kübist ressamı Christophoros Savva’nın 13 blok beton parça üzerine yaparak duvara sabitlediği rölyef üzerinde, müzisyenler ve dans eden kadınlar yer alıyor.

HAK İDDİA ETTİLER

Maraş’ın kapatıldığı 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan bir yıl önce Perroquet gece kulübünün işletmesini alan Avgerinos Nikitas (93), rölyefi ressam Christophoros Savva’ya kendisinin yaptırdığını belirterek hak iddiasında bulundu ve BM şemsiyesi altında faaliyet gösteren Türk ve Rumlar’dan oluşan kültürel mirası koruma komitesine iade başvurusu yaptığını açıkladı. Nikitas, Savva’yı anmak için bu rölyefi ulusal koleksiyona bağışlayacağını da söyledi. Öte yandan Esperia Towers otelinin sahipleri ise, avukatları aracılığıyla “Bizim malımız üzerindeki duvar ve sabit rölyöf bizimdir, iade edilirse dava açacağız” diye açıklama yaptı.

KKTC: BAŞVURU OLMADI

Hürriyet’in konuyla ilgili sorularını yanıtlayan iki toplumlu Kültürel Mirası Koruma Komitesi Başkanı Ali Tuncay, “Bize gelen bir başvuru yok, ayrıca Maraş konulu herhangi bir başka konu da yok. Rölyef konusundaki Rumların senin-benim kavgasını Rum medyasından takip ediyorum. Kendi içlerindeki çıkar kavgası. Öncelikle bahse konu rölyef duvara sabit, yani taşınabilir bir sanat eseri değil. Türk tarafı 1974’ten bu yana rölyefi nasıl koruduysa aynen korumaya devam edecektir” dedi.