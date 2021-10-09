Maraş açılımına orkestralı yıldönümü

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Geçen yıl 8 Eylül’de halkın ziyaretine açılan Maraş, Gazimağusa kentinin yanında 46 yıldır terk edilmiş bir halde duruyordu. Kıbrıs sorununda yıllarca pazarlık masasında kalan ve hayalet kent unvanı alan Maraş, Türkiye ve KKTC’nin girişimleriyle çevre düzenlemesi yapılarak yeniden hayat buldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan KKTC seyahatlerinde iki kez kenti ziyaret etti.

245 BİN ZİYARETÇİ

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın verdiği bilgilere göre, Maraş kentini açıldığı günden bugüne Kıbrıslı Rumlar da dahil 245 bin kişi ziyaret etti. İki plajı halkın kullanımına açılan Maraş’ın küçük bir bölümü de Rum mülk sahiplerine iade edilmek üzere sivil yerleşime açıldı.

TATAR: SİZ DE GELİN

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş bölgesinin açılım sürecinin, KKTC’ye hem siyasi hem turizm hem de ekonomik anlamda çok şey kazandırdığını belirtti. Tatar, “Bir 46 yıl daha herhalde buranın kapalı kalması konusu olamazdı. Maraş açılımı Türkiye’nin desteğiyle atılan bir adımdır. Türkiye’deki tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Türkiye kamuoyuna da KKTC’ye daha sık ziyaret yapmaları çağrısında bulunuyorum” dedi.