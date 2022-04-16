Maradona’yı ölüme terk eden sağlıkçılara 25 yıl istendi

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Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona’nın 25 Kasım 2020 tarihindeki ölümüne ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı. Maradona’nın ölümüne ilişkin 22 kişilik uzman bir ekip tarafından yapılan inceleme sonrasında, Maradona’nın bakımından sorumlu 8 kişilik tıbbi ekibin ihmaller nedeniyle “adam öldürmeye tam teşebbüs”ten 25 yıl hapsi talep edildi. Buna göre, Maradona’nın ölümünden kişisel doktoru Leopoldo Luque, psikiyatristi Agustina Cosachov, fizyolojisti, başka bir doktoru, medikal koordinatörü ve üç hemşiresi sorumlu olarak gösterildi. Olayda ihmalleri bulduğu iddia edilen isimler ise tüm suçlamaları reddediyor.

KADERİNE TERK ETTİLER

Dava dilekçesinde söz konusu 8 sağlık çalışanının, Maradona’yı “çaresiz bir durumda” bıraktığı ve “kaderine terk ettiği” belirtildi. Yıllarca alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele eden “El Diez” (On numara) lakaplı efsane futbolcu, beynine pıhtı atması sonucu ameliyat olmuştu. Beyin ameliyatı geçirdikten birkaç hafta sonra da Buenos Aires’teki özel konutunda 60 yaşında hayata veda etmişti.

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KLİNİKTE OLSAYDI YAŞARDI

Savcılar evde tedavi kararının da tartışmalı olduğunu belirtirken, Maradona’nın ölümünü inceleyen 22 kişilik uzman ekipten 17’si, ölümünden 12 saat önce Maradona’nın acılar içinde kıvrandığını bildirdi. Raporda, Maradona’nın bir klinikte olduğu takdirde hayatta kalma şansının daha yüksek olduğu da belirtildi.