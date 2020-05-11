Maracana hastanesi

BREZİLYA’nın en büyük statı Maracana, COVID-19 hastalarına umut oldu. 2014 Dünya Kupası ve 2016 Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapan Rio de Janeiro eyaletindeki stata 38 günde inşa edilen geçici hastane yetkililere teslim edildi. Ağır COVID-19 hastalarına ayrılan hastane, toplam 400 yatak kapasitesine sahip olacak. Hastanede 50’si yoğun bakım için olmak üzere şu anda 170 yatak bulunuyor. Rio de Janeiro Valiliği, kalan 230 yatağın da mayısın ortasına kadar teslim edileceğini açıkladı.

156 BİN VAKA VAR

Rio de Janeiro, COVID-19 kaynaklı 1653 ölüm ve 16 bin 929 vaka sayısıyla Sao Paulo’dan sonra salgından en çok etkilenen eyalet olarak öne çıkıyor. Nüfusu 210 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Brezilya’da 10 bin 627 kişinin hayatına mal olan COVID-19, şu ana kadar 155 bin 939 kişide görüldü.

REKORLARIN STADYUMU

Maracana Stadyumu’nun temeli 2 Ağustos 1948’de atıldı. 16 Haziran 1950’de ilk açılış maçı yapıldı. Statta oynanan ve Uruguay’ın Brezilya’yı 2-1 yendiği 1950 FIFA Dünya Kupası Finali’ni 199 bin 854 kişi izledi. Futbol tarihinin de seyirci rekoru kırıldı. Stadyumun kapasitesi ilerleyen yıllarda FIFA standartları gereği 78 bin kişiye düşürüldü.