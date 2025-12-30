Mar-a-Lago’da Türkiye’ye övgüler

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğunda 10 Ekim’de hayata geçen Gazze ateşkesini, İsrail tepkilere rağmen ihlal ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da görüşmeler için Florida Mar-a-Lago’ya gitti. Trump’ın özel konutunda bir araya gelen iki liderin görüşmesinde ana gündem maddesini Gazze ateşkesi oluşturdu.

TÜRK ASKERİ SORULDU

ABD Başkanı Trump, Netanyahu’yu Mar-a-Lago’nun kapısında karşıladı. Netanyahu ile görüşmesinde 5 maddeyi ele alacaklarını belirtti. Gazze konusunun bunların başında geldiğini kaydeden Trump, İran ve Suriye gibi bölgesel konuları da ele alacaklarını dile getirdi.

Görüşme öncesinde kapıda ayaküstü gazetecilerden soru alan Trump’a yöneltilen ilk birkaç sorudan biri, Gazze Şeridi’ne konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü’nde Türk askerlerinin yer alıp almayacağı konusu oldu. Trump bu soruya “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var. Bu konuyu (Netanyahu ile) konuşacağız. Bence bu, iyi bir şey. Bu konuyu konuşacağız. Türkiye harika bir ülke, çok iyi bir müttefikimiz oldu” şeklinde yanıt verdi.

İki lider görüşme sonrasında da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Burada Türkiye konusu yeniden gündeme geldi. Bir gazeteci Türkiye ile İsrail’in yüzleşip yüzleşmeyeceği merak ediliyor, yüzleşecekler mi diye sordu. Trump bu soruya da şöyle yanıt verdi: “Bu hiç bir zaman olmayacak. Erdoğan’a saygı duyuyorum. Bibi de saygı duyuyor.”

YENİDEN İNŞA HIZLI OLACAK

Trump ve Netanyahu görüşmesinde ele alınan ana konu Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasına ne zaman geçileceği idi. Bir gazetecinin, ateşkesin ikinci aşamasının başlamasının Hamas’ın silahsızlandırılma şartına mı bağlı olduğunu soran bir gazeteciye Trump, Gazze’de yapılması gereken çok fazla iş olduğunu ve özellikle yeniden yapılanma sürecine bir an önce başlanması gerektiğini ifade ederek Gazze’nin inşa sürecinin çok hızlı başlayacağını belirtti. Trump görüşme sonrasında Hamas’ın kesinlikle silahsızlandırılması gerektiğine vurgu yaptı. ABD Başkanı, görüşme sonunda Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Birçok sonuca vardık” ifadelerini kullandı. Trump Netanyahu ile Batı Şeria konusunu da görüştüklerini belirterek, ‘büyük tartışma’ yaptıklarını, yüzde 100 hemfikir olmasalar da bir sonuca varacaklarını söyledi.

SURİYE İLE İYİ GEÇİNMELİ

İsrail-Suriye arasındaki ilişkilere de değinen Trump, “Umarım Netanyahu, Suriye ile iyi geçinir çünkü Suriye’nin yeni Devlet Başkanı (Ahmed Şara) gerçekten iyi bir iş çıkarmak için çok çalışıyor. Biliyorum ki o sert bir adam. Suriye’ye uyguladığım yaptırımları kaldırdım çünkü aksi takdirde hiçbir şansları olmazdı. Suriye’nin hayatta kalmasını istiyoruz” dedi. ​​​​​Görüşme sonrasında Suriye konusu yeniden soruldu. Trump burada da Ahmed Şara’ya övgü dolu sözler kullandı. (Cumhurbaşkanı) Erdoğan’ın Esad rejiminden kurtulma konusunda çok yardımcı olduğunu dile getiren Trump, Erdoğan’ın hakkının ödenemeyeceğini söyledi.

İRAN’A SALDIRI TALEBİ

Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında İran da vardı. Trump, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların Tahran’ın nükleer kapasitesini ‘tamamen yok ettiğini’ savunurken, Netanyahu tehdidin hâlâ sürdüğünü savunuyor. Görüşme öncecesinde ve sonunda İran Trump’a tekrar tekrar soruldu. İsrail’in İran’a yönelik olası bir saldırısını destekleyip desteklemeyeceği yönündeki soruya Trump, “Füzeleri yapmaya devam ederlerse evet izin veririm” diyerek İran’ın nükleer silah yapımına dönmesi halinde “hemen saldırı yapabileceklerini” şeklinde yanıt verdi.

TÜRKİYE’YE F-35 SORUSU

Basın toplantısı biterken “Türkiye’ye F-35’leri verecek misiniz” sorusuna ise Trump, “Bunu ciddi olarak düşünüyoruz. Söz veriyorum, bunları asla İsrail’e karşı kullanmayacaklar” şeklinde yanıtladı.