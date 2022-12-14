Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Manş Denizi’nde göçmen teknesi battı

Güncelleme Tarihi:

#Manş Denizi#Göçmen Teknesi#İngiltere
Manş Denizi’nde göçmen teknesi battı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 13:06

Fransa’ya geçmeye çalışan göçmenlerin bulunduğu teknenin Manş Denizi’nde batmasının ardından geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Haberin Devamı

Fransa’ya geçmeye çalışan sayıları 30 ila 50 arasında değişen göçmenleri taşıyan teknenin İngiltere ile Fransa arasında yer alan Manş Denizi’nde İngiltere açıklarında batmasının ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İngiliz ve Fransız arama kurtarma ekipleri tarafından helikopter ve can kurtarma botları ile gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin detaylı açıklama yapılmazken, can kaybı olduğu kaydedildi.

Konuya ilişkin henüz resmi açıklama da yapılmadı. Bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle göçmenlerin durumunun kritik olabileceği gerekçesiyle arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor.

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, sabah saatlerinde yaşanan olayı yakından takip ettiklerini dile getirerek, “Konuya ilişkin sürekli bilgilendiriliyorum” dedi.

Haberin Devamı

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ege'de Yunan unsurlarının Türk kara sularına ittiği göçmenler kurtarıldı
daha fazla video içinEge'de Yunan unsurlarının Türk kara sularına ittiği göçmenler kurtarıldı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Manş Denizi#Göçmen Teknesi#İngiltere

BAKMADAN GEÇME!

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransanın futbol fabrikasında yıldız olmak için nasıl yetiştirildi

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransa'nın 'futbol fabrikası'nda yıldız olmak için nasıl yetiştirildi?

#2022 Dünya Kupası
Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı?

#Sağlık
Dünya Kupasında Brezilyayı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistanın sırrı ne Slaven Bilic anlattı...

Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistan'ın sırrı ne? Slaven Bilic anlattı...

#Hırvatistan

BAKMADAN GEÇME!

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransanın futbol fabrikasında yıldız olmak için nasıl yetiştirildi

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransa'nın 'futbol fabrikası'nda yıldız olmak için nasıl yetiştirildi?

#2022 Dünya Kupası
Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı?

#Sağlık
Dünya Kupasında Brezilyayı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistanın sırrı ne Slaven Bilic anlattı...

Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistan'ın sırrı ne? Slaven Bilic anlattı...

#Hırvatistan