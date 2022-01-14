Manş Denizi’nde göçmen botu battı: 1 ölü

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Fransa’da Kanal ve Kuzey Denizi Valiliği, ülkenin kuzeyinde bulunan Pas-de-Calais bölgesinden çıkarak İngiltere’ye gitmek üzere yola çıkan bir teknenin Manş Denizi’nde batması üzerine 1 göçmenin hayatını kaybettiğini ve 30 göçmenin de kurtarıldığını açıkladı.

Savcılık, hayatını kaybeden göçmenin 20 yaşında ve muhtemelen Sudan uyruklu olduğunu belirtirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

GÖÇMENLERİN UMUDU İNGİLTERE



Göçmenlerin, yıllardır İngiltere’ye gitme umuduyla, Hauts-de-France kıyılarına, Grande-Synthe veya Calais gibi kasabalara akın ettiği biliniyor. İngiliz basınına göre, 2021'de 28 bin kişinin küçük teknelerle İngiltere’ye ulaşmaya çalışmasında ise rekor bir sayıya ulaşıldı.



24 Kasım'da Manş Denizi’ni geçmeye çalışan bir göçmen teknesinin batması sonucu 27 kişi hayatını kaybetmişti.