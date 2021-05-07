Mans Denizi’nde Brexit krizi

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması (Brexit) sürecinde en zorlu konulardan olan balıkçılık, Londra ile Paris arasında ciddi gerginliğe neden oldu. Dün artan tansiyonun odağında, Manş Denizi’ndeki adalardan olan, Fransa’nın 14 mil açığındaki Jersey yer alıyor. Jersey’in sularında avlanmak isteyen 344 Fransız balıkçı gemisinden sadece 41’ine izin vermesi üzerine Fransa Denizcilik Bakanı Annick Girardin adayı elektriksiz bırakmakla tehdit edince, devreye İngiliz donanması girdi.



İNGİLTERE GEMİ YOLLADI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 1970’lerde ülkesiyle İzlanda arasında morina avı nedeniyle yaşanan sorunları hatırlatan bir kararla, bölgeye iki askeri devriye gemisi gönderdi. İngiltere’ye bağlı ancak otonom olan Jersey’in başkenti Saint-Helier’de liman girişi 70 kadar Fransız balıkçı teknesi tarafından bloke edilirken askeri gemiler HMS Tamar ve HMS Severn gelişmeleri yakından izledi.



'İKİNCİ TRAFALGAR’

Londra’nın hamlesine Fransa da benzer şekilde karşılık verdi. Athos ve Themis adlı iki Fransız devriye gemisi, seyrüsefer güvenliğini sağlamak gerekçesiyle ada açıklarında konuşlandırıldı. Bazı Fransız balıkçı teknelerinin kasıtlı olarak İngiliz teknelerine çarptığı görülürken, İngiliz basını 19’uncu yüzyılın başındaki donanma savaşına atıfla “Yeni Trafalgar’ımız” yorumunu yaptı.

KRİZ ŞİMDİLİK ÇÖZÜLDÜ

Dün akşam saatlerinde İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, Fransız balıkçı teknelerinin ada civarından ayrıldığı ve İngiliz donanma gemilerinin İngiltere’ye geri dönmeye hazırlandığı bildirildi. Açıklamada Jersey yönetiminin AB’yle yapılan anlaşma kapsamında kendi sularında balıkçılığı düzenleme hakkı olduğu ve İngiltere’nin, AB Komisyonu’yla konuya ilişkin görüşmeleri desteklemek için adayla birlikte çalışacağı vurgulandı.

ADA ELEKTRİĞİNİN YÜZDE 95’İ FRANSA’DAN

Brexit bağlamında AB ile İngiltere’nin üzerinde uzlaştığı anlaşma, 2026 yazına kadar tanınan geçiş sürecinde Avrupalı balıkçıların, izin almak şartıyla İngiliz karasularının 6-12 deniz mili açığındaki alanlarda avlanmasına olanak tanıyor. Ruhsat için başvuran gemilerden 2012-2016 arasında bölgede avlanma yaptıklarına dair ispat gösterme şartı koşan Jersey yönetimi kararın anlaşmaya uygunluğunu, Fransa ise kendisine danışılmadan öne sürülen yeni teknik şartlar olduğu tezini savunuyor. Jersey Adası’nda elektriğin yüzde 95’i Fransa’dan gelen su altı kablolarıyla sağlanıyor.

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