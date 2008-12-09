Manisa'da trafik kazası: 1ölü

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Manisa'da meydana gelen trafik kazasında 3 aylık hamile kadın öldü, eşi ve oğlu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Manisa'dan Turgutlu yönüne giden Fatih Kıroğlu (34) yönetimindeki 45 C 4974 plakalı otomobil, Canlı Hayvan Borsası yakınında yoldan çıkarak direğe çarptı.
Kazada Fatih Kıroğlu ile oğlu Furkan (10) yaralandı, 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Tülay Kıroğlu (36) olay yerinde yaşamını yitirdi. Fatih Kıroğlu'nun tedavisi ayakta yapıldı. Furkan Kıroğlu, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın, Fatih Kıroğlu'nun, aniden önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu meydana geldiği belirtildi. Ailenin, Turgutlu ilçesindeki yakınlarına bayram ziyaretine gittiği öğrenildi.