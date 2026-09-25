Manhattan'da Netanyahu protestosu

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Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentinde bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik protestolar sokaklara taşındı. Manhattan'da bir araya gelen binlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Netanyahu'nun New York'taki varlığını protesto ederek BM Genel Merkezi'ne doğru yürüyüş düzenledi. Kentin simge noktalarından Bryant Park'ta akşam saatlerinde toplanan binlerce kişi, Filistin bayrakları ve Netanyahu karşıtı pankartlarla yürüyüşe geçti. Göstericiler, yoğun güvenlik önlemleri altında BM Genel Merkezi yakınlarına kadar ilerledi.

BİNLERCE KİŞİ "ÖZGÜR FİLİSTİN" SLOGANLARIYLA YÜRÜDÜ



Manhattan'ın 42. Sokak üzerinde bulunan Bryant Park'ta başlayan protesto gösterisine binlerce kişi katıldı. Filistin'e destek vermek ve Netanyahu'yu protesto etmek amacıyla bir araya gelen göstericiler, parkta toplandıktan sonra BM Genel Merkezi'nin bulunduğu bölgeye doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca "Özgür Filistin", "Savaş suçlusu Netanyahu'yu New York'ta istemiyoruz" ve "Katil Netanyahu" sloganları atan göstericiler, taşıdıkları pankartlarla İsrail Başbakanı'na tepki gösterdi. Bryant Park'tan hareket eden kalabalık, Manhattan sokakları boyunca yürüyerek BM Genel Merkezi yakınındaki 1. Cadde ile 47. Sokak civarına ulaştı.

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GÖSTERİCİLERİN BM GENEL MERKEZİ'NE YAKLAŞMASINA İZİN VERİLMEDİ



BM 81. Genel Kurulu nedeniyle dünya liderlerinin bulunduğu New York'ta geniş güvenlik önlemleri alındı. Özellikle BM Genel Merkezi ve çevresinde güvenlik önlemlerini artıran polis ekipleri, protestocuların binaya yaklaşmasına izin vermedi. Göstericiler, güvenlik bariyerleriyle çevrili bölgede Netanyahu karşıtı sloganlar atarak protestolarını sürdürdü.

İSRAİL YANLISI KÜÇÜK BİR GRUP KARŞIT GÖSTERİ DÜZENLEMEYE ÇALIŞTI



Filistin destekçilerinin düzenlediği protesto sırasında İsrail yanlısı küçük bir grubun da karşıt gösteri düzenlemeye çalıştığı görüldü. Binlerce kişinin katıldığı Netanyahu karşıtı protesto gösterisi, yoğun güvenlik önlemleri altında herhangi bir olay yaşanmadan barışçıl şekilde sona erdi.