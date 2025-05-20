Mangadaki kehanet Japonya'nın turizmini vurdu

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Japon yazar Ryo Tatsuki'nin 1999'da yayımlanan "The Future I Saw" (Gördüğüm Gelecek) adlı mangası, 2011'deki büyük Tohoku depremini öngördüğü iddiasıyla yeniden gündeme geldi. Manga, Mart 2011'de büyük bir felaket yaşanacağı uyarısında bulunuyordu. Japonya'nın kuzeyindeki Tohoku bölgesinde meydana gelen büyük deprem, Tatsuki'nin eserine Uzak Asya'da ün kazandırdı.

Eserin 2021'de yayımlanan genişletilmiş versiyonda bu kez Temmuz 2025 için yeni bir felaket uyarısı yer alıyordu. Temmuz yaklaşırken, Asyalı medyumların felaket söylentileri ve eserin sosyal medyada yeniden popüler olması Asyalı turistlerde paniğe yol açtı.

Tatsuki eserinde, 2011'de nükleer felakete yol açan büyük depremi öngörmüştü. Tatsuki'nin çalışmaları Doğu Asya'da önemli bir takipçi kitlesine sahip ve hayranları onun rüyalarında gelecekteki olayları doğru bir şekilde görebildiğine inanıyor. Japon sanatçı, daha önce yaptığı açıklamalarda rüyalarını eserlerine taşıdığını söylemişti.

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Ryo Tatsuki'nin The Future I Saw" (Gördüğüm Gelecek) adlı mangası

Japon gazetesi Mainichi Shimbun, insanların seyahatlerini iptal etmesi üzerine Tatsuki ile röportaj yaptı. Tatsuki, seyahat iptallerine ilişkin soruya, "felaketlere hazırlıklı olmak olumludur" yanıtını verdi.

TURİST SAYISI AZALDI HÜKÜMET AÇIKLAMA YAPTI

Hong Kong merkezli WWPKG seyahat acentesinin verilerine göre, Paskalya dönemi rezervasyonlarında yüzde 50 düşüş yaşandı. Acentenin Genel Müdürü CN Yuen, düşüşün sürmesini beklediklerini ifade etti. Yetkililer, söylentilerin en çok Çinli turistleri etkilediğini belirtti. Öte yandan, Vietnamlı ve Güney Koreli turistler de felaket yaşanacağı korkusuyla rezervasyonlarını iptal etmeye başladı.

Japonya, şiddetli depremlere yabancı bir ülke değil. Ada ülkesi, Pasifik Okyanusu'nun her iki yakasında yoğun sismik ve volkanik aktivitenin yoğun olduğu bir alan olan Ateş Çemberi'nde yer alıyor.

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CNN'in haberine göre, sismologlar, uzun zamandır insanları depremlerin hangi tarihte olacağını tahmin etmeye çalışmanın bilimsel olarak mümkün olmadığını vurguluyor. Hükümet resmi Twitter hesabından, bu iddialara itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu.

Uzmanlar, Japonya'nın deprem dirençli kentler inşaa etmeyi başardığını ve ülkedeki güvenlik önlemlerinin büyük oranda yeterli olduğunun altını çizdi. Ancak Tatsuki'nin 900 bin kopya satan eseri, sosyal medyada hızla yayılarak turistler arasında endişeye neden oldu.

Miyagi Valisi Yoshihiro Murai, "Bilimsel temeli olmayan söylentilerin turizmi etkilemesi endişe verici" dedi.

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Japonya Ulusal Turizm Örgütü'nün verileri, durumun tüm ziyaretçiler için geçerli olmadığını gösterdi. 2025'ün ilk çeyreğinde ülkeyi ziyaret eden turist sayısı 10.5 milyonla rekor kırarken, Çin'den gelen ziyaretçilerde yüzde 78'lik bir artış kaydedildi. Hong Konglu ziyaretçi sayısı yüzde 3.9 artışla 647 bin 600 kişiye yükseldi.

Bazı turistler tedirginliğini dile getirirken, Hong Konglu Vic Shing gibi ziyaretçiler planlarını değiştirmeyeceklerini belirtti. Shing, "Japonya'nın afet yönetim tecrübesine güveniyorum" diyerek, hazirandaki Tokyo-Osaka seyahatinden vazgeçmeyeceğini ifade etti.