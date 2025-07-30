Mangadaki kehanet gerçek mi oldu? Japon 'Baba Vanga' uyarısı yeniden gündemde!

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Rusya'nın Kamçatka bölgesinde meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, gözlerin “Japonya’nın Baba Vangası” olarak bilinen kahin Ryo Tatsuki’ye çevirilmesine neden oldu.

Japonya'da, Tokara Adaları açıklarında son 34 günde 2 bin 209 deprem kaydedilmesi ve Kamçatka'daki depremin ardından yapılan tsunami uyarısı, dalgaların karaya vurmasıyla doğal afet korkusunu tetikledi.

В соцсетях появилось видео гигантских волн, как утверждается, у берегов Японии. Все это на фоне утреннего землетрясения в регионе pic.twitter.com/xYlhMyt5Uq — Дождь (@tvrain) July 30, 2025

Kamçatka'da meydana gelen depremin ardından Japonya kıyılarında çekildiği iddia edilen dalgaların videosu

Japonya'da yaşanan endişeli bekleyiş, Ryo Tatsuki'nin 1999'da yayınlanan "The Future I Saw" (Gördüğüm gelecek) adlı mangayı akıllara getirdi.

AYNI FAY HATTI ÜZERİNDE

Tatsuki'nin 1999'da yayınladığı mangada, 5 Temmuz 2025 tarihinde "büyük bir doğal afet" gerçekleşeceği yönündeki kehaneti yer alıyordu.

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Tatsuki, “Temmuz 2025’te deniz Japonya’nın güneyinde kaynayacak” sözleriyle su altındaki bir volkanik patlamanın ardından tsunami meydana geleceğini iddia etti.

Jeoloji uzmanları, Tatsuki'nin iddialarının bilimsel temeli olmadığını vurguladı ancak Japonya'nın Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alması ve Nankai Çukuru'nun varlığı nedeniyle büyük deprem ve tsunami riski taşıdığını kabul etti.

Tatsuki, okyanusun "kaynadığına" ilişkin gördüğü "imgeler" sonrasında bu öngörüde bulunduğunu öne sürdü.

5 Temmuz'a işaret eden kehanet gününde gerçekleşmeyince kehanetin tutmadığı düşünüldü. Ancak Kamçatka'da meydana gelen deprem, "tahmin 25 gün sapma ile doğru çıktı" yorumlarına neden oldu.

Takım adalardan oluşan Japonya'nın, Kamçatka'nın da yer aldığı ve "Ateş Çemberi" olarak bilinen fay hattında olması ise dikkat çekti.





Ryo Tatsuki'nin The Future I Saw" (Gördüğüm Gelecek) adlı mangası

ÖNCEKİ KEHANETLERİ NELER?

Aslen bir manga sanatçısı olan Ryo Tatsuki, bugüne kadar bulunduğu kehanetlerle dünyadaki birçok önemli olayı önceden haber vermişti. Japon medyası doğru tahminlerinden dolayı kahini “Japonya’nın Baba Vangası” olarak adlandırıyor. Tatsuki, daha önce Freddie Mercury ve Prenses Diana’nın ölümünü bilmişti. Tatsuki, 2011 Kobe Depremi ve COVID-19 salgını gibi olayları da önceden tahmin etmesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.