Mamdani ilk Müslüman başkan olur mu? New York bugün sandık başına gidiyor

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2025 07:00

ABD’nin en büyük şehri New York’ta seçmenler, 25 Ekim’de başlayan ve 735 binden fazla seçmenin oy kullandığı erken oy verme sürecinin önceki gün sona ermesinin ardından, belediye başkanını seçmek için bugün sandık başına gidiyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın da dikkatle takip ettiği seçim kapsamında, kamuoyu yoklamalarında ilk sırada yer alan ve Filistin’e verdiği destekle tanınan Demokrat aday Zohran Mamdani (34), en çok ikinci oyu alan bağımsız aday eski New York Valisi Andrew Cuomo (67) ve Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa (71) ile yarışıyor. ABD’de Beacon Research ve Shaw Company Research’ün, 24-28 Ekim’de 971 katılımcıyla yaptığı ankete göre seçmenlerin yüzde 47’si Mamdani’yi, yüzde 31’i Cuomo’yu, yüzde 15’i ise Sliwa’yı destekliyor. 2 milyon seçmenli New York’ta 06.00 ile 21.00 saatleri arasında oy kullanılacak.

TRUMP’TAN REST

Mamdani’yi sıklıkla “komünist” olarak nitelendiren Trump, Mamdani’nin kazanması halinde New York’a federal fonları dondurabileceği uyarısında bulundu. Uganda’da Hint kökenli Müslüman bir ailede doğan ve küçük yaşta New York’a göç eden Mamdani, seçilirse kentin ilk Müslüman belediye başkanı olacak.

 

