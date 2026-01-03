Mamdani iddialı başladı… ‘New York’u sosyalist gibi yöneteceğim’

Haberin Devamı

“Demokratik sosyalist” kimliğinden geri adım atmayacağını ifade eden Mamdani, “Demokratik sosyalist olarak seçildim ve demokratik sosyalist olarak yöneteceğim. Radikal damgası yememek için ilkelerimden vazgeçmeyeceğim” dedi. Halka açık törende ikinci defa Kuran-ı Kerim’e el basarak yemin eden Mamdani, belediye başkanlığı görevini resmen devraldı.

SOL İÇİN İMTİHAN

Zenginlerden ve büyük şirketlerden daha fazla vergi alarak ücretsiz çocuk bakımı ve ücretsiz otobüs seferleri gibi projeleri hayata geçirmek istediğini belirten Mamdani, “Her zaman başaramayabiliriz ama cesaretimizden asla şüphe duyulmayacak” dedi. Mamdani, önündeki görevin zorlu olacağını dile getirerek, yalnızca ülkenin değil dünyanın da siyasi solun başarılı olup olamayacağını görmek istediğini söyledi.

İLK İCRAATI İSRAİL’İ KIZDIRDI

Öte yandan Mamdani, ilk gününde kentin önceki Belediye Başkanı Eric Adams’ın İsrail’e destek amacıyla imzaladığı kararnamelerin bir kısmını iptal etti. Bunlar arasında, kentteki kurumların İsrail’i boykot etmesini veya İsrail’den yatırımlarını çekmesini yasaklayan kararnameler bulunuyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı da Yahudi karşıtlığıyla suçladığı Mamdani için “İlk günden gerçek yüzünü gösterdi” ifadesini kullandı.