×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Mamdani iddialı başladı… ‘New York’u sosyalist gibi yöneteceğim’

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Mamdani#New York
Mamdani iddialı başladı… ‘New York’u sosyalist gibi yöneteceğim’
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2026 07:00

NEW York’un yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani, binlerce vatandaşın yanı sıra Senatör Bernie Sanders ve Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez gibi isimlerin katıldığı yemin töreninde yönetimini çalışan sınıflara odaklanan, cesur ve kapsayıcı bir anlayışla sürdüreceğini söyledi.

Haberin Devamı

“Demokratik sosyalist” kimliğinden geri adım atmayacağını ifade eden Mamdani, “Demokratik sosyalist olarak seçildim ve demokratik sosyalist olarak yöneteceğim. Radikal damgası yememek için ilkelerimden vazgeçmeyeceğim” dedi. Halka açık törende ikinci defa Kuran-ı Kerim’e el basarak yemin eden Mamdani, belediye başkanlığı görevini resmen devraldı.

SOL İÇİN İMTİHAN

Zenginlerden ve büyük şirketlerden daha fazla vergi alarak ücretsiz çocuk bakımı ve ücretsiz otobüs seferleri gibi projeleri hayata geçirmek istediğini belirten Mamdani,  “Her zaman başaramayabiliriz ama cesaretimizden asla şüphe duyulmayacak” dedi. Mamdani, önündeki görevin zorlu olacağını dile getirerek, yalnızca ülkenin değil dünyanın da siyasi solun başarılı olup olamayacağını görmek istediğini söyledi.

Haberin Devamı

İLK İCRAATI İSRAİL’İ KIZDIRDI

Öte yandan Mamdani, ilk gününde kentin önceki Belediye Başkanı Eric Adams’ın İsrail’e destek amacıyla imzaladığı kararnamelerin bir kısmını iptal etti. Bunlar arasında, kentteki kurumların İsrail’i boykot etmesini veya İsrail’den yatırımlarını çekmesini yasaklayan kararnameler bulunuyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı da Yahudi karşıtlığıyla suçladığı Mamdani için “İlk günden gerçek yüzünü gösterdi” ifadesini kullandı.

Gözden KaçmasınÇatı yok, kaset yok ama esnaf varÇatı yok, kaset yok ama esnaf varHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Mamdani#New York

BAKMADAN GEÇME!