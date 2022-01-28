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Malta’da sağduyu kazandı: Şehitlik yanına garaja izin yok

#Malta#Şehitlik#Garaj
Malta’da sağduyu kazandı: Şehitlik yanına garaja izin yok

Malta’daki tarihi Türk Şehitliği yakınına inşa edilmek istenen çok katlı sanayi garaj projesine izin çıkmadı.

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MALTA’da yayınlanan Times of Malta gazetesinin haberine göre, Malta Planlama Kurulu, şehitliğin 1’inci derece sit alanı olması ve inşası planlanan tesisin böyle bir alanın yakınına yapılamayacak kadar büyük olması nedeniyle projenin izin talebini reddetti. Planlama kurulunun önceki gün gerçekleşen oturumunda tesisin izin başvurusu oybirliğiyle reddedildi. Times of Malta’ya konuşan projenin mimarı Stephen Farugia, müşterisinin sanayi bölgesi olarak belirlendiği için garaj yapma niyetiyle burayı aldığını, ancak projenin reddedilmesinin ardından kendilerine ne yapmaları gerektiğine dair de bir yönlendirmede bulunulmadığını söyledi.

ÖNEMLİ OSMANLI YAPISI

Tarihi şehitlik üzerine uzun yıllardır araştırma yapan Malta Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Conrad Thake’in kurula sunduğu görüşlerin alınan kararda etkili olduğu belirtildi. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz tarafından 1874’te yaptırılan Malta Türk Şehitliği’nin mimarlığını, dönemin önemli mimarlarından Emanuele Luigi Galizia üstlenmişti. Oryantalist bir tarzda inşa edilen şehitlik, 19’uncu yüzyılda yapılmış en önemli Osmanlı yapılarından biri olarak görülüyor.

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#Malta#Şehitlik#Garaj

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