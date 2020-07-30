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DHA
Haber Giriş: 30.07.2020 - 10:30,Son Güncelleme:

Malta'da akıntıdan kurtarılan 65 göçmenin koronavirüs testi pozitif çıktı

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Malta'da akıntıdan kurtarılan 65 göçmenin koronavirüs testi pozitif çıktı
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Akdeniz’de akıntıya kapılan ve Malta’da kurtarılan bir gemideki 65 sığınmacının koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Akdeniz’de akıntıya yakalanan ve Malta’da gemiden kurtarılan 65 sığınmacının koronavirüs testi pozitif çıktı.

Maltalı yetkililerden yapılan açıklamada, sahil güvenlik tarafından kurtarılan yaklaşık 94 kişi arasından 20 kişinin testi negatif çıkarken 9 kişinin test sonuçlarının ise beklendiğini bildirildi.

30 saatten fazla akıntıya kapılan göçmenlerin, Eritre, Fas ve Sudan’dan gelmiş olabileceği tahmin ediliyor. 

Yetkililer, koronavirüse yakalanan göçmenlerin, karantina merkezlerinde gözetim altında tutulacağını ve gemideki diğer kişilerin ise 14 gün karantinada kalacağını ifade etti.

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