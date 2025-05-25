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Malta, Filistin’i tanıyacak

Güncelleme Tarihi:

#Malta#Filistin #Robert Abela
Malta, Filistin’i tanıyacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2025 21:15

Malta Başbakanı Robert Abela, ülkesinin gelecek ay Filistin devletini tanıyacağını açıkladı. Filistin, Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülkeden 148'i tarafından devlet olarak tanınıyor.

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Bir ülke daha Filistin devletini tanımaya hazırlanıyor. Malta Başbakanı Robert Abela, ülkesinin gelecek ay Filistin devletini tanıyacağını açıkladı.

Abela, Malta'nın Birleşmiş Milletler’in (BM) 17-20 Haziran tarihleri arasında ABD’nin New York kentinde İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili iki devletli çözüm hakkında düzenleyeceği üst düzey konferansın ardından Filistin devletini tanıma kararını resmiyete dökeceğini ifade etti. Abela, söz konusu adımı "ahlaki bir sorumluluk" olarak nitelendirdi.

Filistin, Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülkeden 148'i tarafından devlet olarak tanınıyor.

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#Malta#Filistin#Robert Abela

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