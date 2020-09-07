MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMalta Dışişleri Bakanı Bartolo'dan Doğu Akdeniz'de diyalog çağrısı
GeriDünya Malta Dışişleri Bakanı Bartolo'dan Doğu Akdeniz'de diyalog çağrısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
Haber Giriş: 07.09.2020 - 18:09 | Son Güncelleme:

Malta Dışişleri Bakanı Bartolo'dan Doğu Akdeniz'de diyalog çağrısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, Doğu Akdeniz'de yükselen tansiyonun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirterek, "Uzlaşmaların acılı olduğunu biliyorum ancak eğer askeri çatışma alternatifi uygulanırsa o zaman durum çok daha acı verici olacak." dedi.

Bartolo, Atina'da Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Malta'nın, "anlaşmazlıkların barışçıl yoldan çözümünden yana olduğunun" alını çizen Bartolo, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinin ülkesi için önemine vurgu yaptı.

Bartolo, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin diğer bölgeleri de etkileme potansiyeline sahip olduğuna dikkati çekerek, "Uzlaşmaların acılı olduğunu biliyorum ancak eğer askeri çatışma alternatifi uygulanırsa o zaman durum çok daha acı verici olacak." ifadesini kullandı.

Malta'nın Libya meselesine ilişkin tutumuna da değinen Bartolo, "Libya'da bir insani kriz çok kolay bir şekilde Avrupa'nın krizine dönüşebilir." diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle