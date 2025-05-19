Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti

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Dışişleri Bakanlığı, Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen'in 51 yaşında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlığın başsağlığı mesajında, Şen'in cenazesinin memleketi Ankara'da defnedileceği ifade edildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"1996 yılından bu yana Bakanlığımızda görev yapmakta olan, Malta'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla Devletimizi temsil eden, Camiamızın değerli mensubu Erdeniz ŞEN'i (1974, Ankara) 19 Mayıs 2025 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Merhum Büyükelçimizin cenazesi 19 Mayıs 2025 tarihinde Ankara Ahmet Efendi Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz."

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DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN'DAN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta Büyükelçisi Şen'in hayatını kaybetmesine ilişkin taziye mesajı yayınladı.

Bakan Fidan, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda şöyle yazdı:



"Malta’da devletimizi temsil etmekte olan Büyükelçi Erdeniz Şen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Erdeniz, insani vasıfları ve çalışkanlığıyla Bakanlığımızın her kademesinde sevilen, muhataplarının saygı duyduğu bir diplomatımızdı. Kendisine Allah’tan rahmet; değerli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum."