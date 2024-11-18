Maliyetin bir kısmını AB ödeyecek: GKRY’ye Mistral füzesi

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Füze maliyetinin bir kısmını Avrupa Komisyonu ödeyecek. Avrupa Komisyonu, üye ülkelerinin savunmalarında ortak standart oluşturmak ve toplu sipariş vererek daha düşük maliyetle silah sistemleri satın almak amacıyla 5 program yürütüyor.

UÇAK, HELİKOPTER, İHA

Kıbrıs Rum yönetimi, silahlanma programlarına 300 milyon Euro katkı sağlayan komisyonun Mistral adı verilen hava savunma programına dahil oldu.Program çerçevesinde aralarında Rumların da bulunduğu toplam 9 AB ülkesi, uçak, helikopter ve İHA’lara karşı kısa menzilli savunma oluşturan Fransız Mistral füzeleri satın alıyor. Rumlarla birlikte, Fransa, Belçika, Estonya, İspanya, Macaristan, Slovenya, Romanya ve Danimarka, aynı hava savunma sistemini kullanmış olacak. Füzelerin ne zaman Rum yönetimine geleceği henüz bilinmiyor. Savunma füzelerinin Rum askeri üsleri çevresine yerleştirilmesi bekleniyor.