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Mali'de maden faciası: 48 ölü

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#Mali'de Maden Faciası#Altın Madeni#48 Ölü
Malide maden faciası: 48 ölü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2025 15:59

Mali'nin batısındaki terk edilmiş altın madeninde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 48 kişi yaşamını yitirdi.

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Yerel basında yer alan haberlere göre, dün Kayes bölgesindeki Kenieba kasabası yakınlarında daha önce Çinli şirket tarafından işletilen, terk edilmiş maden sahasında göçük meydana geldi.

Olayda ilk belirlemelere göre çoğu kadın 48 kişi hayatını kaybetti.

Göçüğün bir grup kadının, altın aramak amacıyla açık bırakılan maden sahasına tırmandıkları sırada meydana geldiği kaydedildi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Ocak ayında da ülkenin güneyindeki kaçak altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında en az 10 kişi yaşamını yitirmişti.

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#Mali'de Maden Faciası#Altın Madeni#48 Ölü

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