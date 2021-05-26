Mali’de bir yılda ikinci darbe

Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) ve Afrika Birliği, askeri cuntaya gözaltına aldıkları Ndaw ve Ouane’yi koşulsuz olarak derhal serbest bırakma çağrısı yaptı. Mali’de cunta geçen yıl 18 Ağustos’ta darbe yapmış ve Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonularak Geçiş Konseyi bünyesinde yeni bir hükümet kurulmuştu. Emekli kurmay albay olan Bah N’Daw ise geçtiğimiz 25 Eylül’de göreve başlamıştı.

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