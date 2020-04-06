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Dünya
AA
Haber Giriş: 06.04.2020 - 14:42,Son Güncelleme:/

Mali'de askeri kampa yönelik saldırıda 22 asker hayatını kaybetti

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Mali'de askeri kampa yönelik saldırıda 22 asker hayatını kaybetti
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Batı Afrika ülkesi Mali'nin kuzeyinde teröristlerin orduya yönelik saldırısında 22 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, sabah Gao bölgesindeki Bamba askeri kampına El Kaide bağlantılı teröristlerce saldırı düzenlendi.

Saldırıda en az 22 asker hayatını kaybederken, yüksek miktarda askeri mühimmat zarar gördü.

Ölü sayısının artabileceği ifade ediliyor.

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve 15 bin askerden oluşan Mali'deki Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) şu ana kadar güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

 

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