Mali’de askeri kampa saldırı: 1 Fransız askeri öldü

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisinden yapılan açıklamada, Mali'nin kuzeyindeki Gao bölgesinde yer alan Barkhane askeri kampına havan topu saldırısı düzenlendiği ifade edildi. Açıklamada, saldırıda Hyres 54. Topçu Alayı’ndan Tuğgeneral Alexandre Martin'in hayatını kaybettiği belirtildi.



Fransa, 2014’de başlayan "Barkhane Operasyonu" kapsamında Afrika'nın Sahel bölgesine 5 bin 100 asker konuşlandırdı. Operasyonda bugüne kadar 53 Fransız askeri hayatını kaybederken, Fransa’ya yıllık maliyetinin 880 milyon euro olduğu biliniyor.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada operasyonun sona ereceğini ve 2023 yılına kadar bölgedeki asker sayısının 2 bin 500 ila 3 bine düşürüleceğini söylemişti.