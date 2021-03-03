Malezya'dan Sinovac ve AstraZeneca aşılarının kullanımına şartlı onay

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, açıklamasında, Pfizer-BioNTech'in aşılarının ardından bu iki firmanın da Kovid-19 aşılarının onaylandığını belirterek, "Aşıların etkililiği ve güvenliğine dair ek bilgi sağlamaları durumunda tam onay verilecektir." dedi.

Nur Hişam, Rus ilaç firmasının ürettiği Sputnik V aşısının da onaylanmak üzere incelemelerinin sürdüğünü kaydetti.

Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programı kapsamında Malezya'da 24 Şubat'ta başlayan Kovid-19 aşılamaları, sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerinin aşılanmasıyla sürüyor.

Nisan-ağustos aylarını kapsayan ikinci aşamada 60 yaş üstü kişilerin yanı sıra kronik hastalar ve engellilerin dahil olduğu 9,4 milyon kişi aşılanacak.

Üçüncü aşamada ise mayıs ila Şubat 2022'de 18 yaş üstü gruptaki 13,7 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapılacak.

Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, CanSinoBIO ve Sputnik V'den toplam 66,7 milyon doz aşı temin etmek için anlaşmaya varan Malezya hükümeti, ülkede yüzde 70 bağışıklık sağlamayı hedefliyor.

Kitlesel aşılamaların başlamasıyla birlikte, ülkede kurulan 600 aşı merkezinde günde 126 bin kişinin aşılanması planlanıyor.