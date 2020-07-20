Malezya'dan korkutan haber! Son bir ayın en yüksek sayısı görüldü

Ülkedeki vaka sayılarının son bir haftada 4 kez iki haneli rakamlara çıkmasının ardından hükümet, salgına karşı tedbirlerin elden bırakılmaması yönünde halkı uyardı.

Ulusa sesleniş konuşması yapan Başbakan Muhyiddin Yasin, mevcut durumdan endişe duyduğunu belirterek, "Umursamaz olmayın. Kovid-19 salgınının hala etkisini gösterdiğini tekrar hatırlatmak isterim." dedi.

Normalleşmenin başladığı 10 Haziran'dan bu yana ülke genelinde 13 yerde salgın merkez üssü oluştuğuna dikkati çeken Muhyiddin, "Eminim kimse hükümetin yeniden sokağa çıkma yasağı ilan etmesini istemeyecektir. Salgının tekrar bu noktaya gelmeyeceğini umuyorum." şeklinde konuştu.

Muhyiddin, ikinci bir kısmi sokağa çıkma yasağını ülke ekonomisinin kaldıramayacağını belirterek "Yeniden sokağa çıkma yasağı uygulamak Malezya'ya günde 2 milyar ringgit (3,2 milyar lira) kaybettirebilir." açıklamasında bulundu.

- Toplu alanlarda yüz maskesi zorunluluğu gelebilir

Normalleşme süreci kapsamında günlük hayat akışı sürerken salgına karşı tedbirlerin sıkılaştırılabileceğine işaret eden Malezya Başbakanı, "Toplu alanlarda yüz maskesi zorunluluğu getirebiliriz." dedi.

Muhyiddin, son günlerde Kovid-19 vaka artışlarının yükselmesi üzerine halkı, kalabalık alanlarda uzun süre durmamaya çağırdı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 18 Mart'tan 10 Haziran'a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilen Malezya'da işletmeler 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açıldı.

Normalleşme faaliyetlerini 31 Ağustos'a kadar kademeli olarak gerçekleştirecek olan Malezya, komşu ülkelerden Singapur ve Brunei'nin yanı sıra Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore'ye sınırlarını açmayı planlıyor.

Toplam 8 bin 800 Kovid-19 vakası ve 122 aktif vakanın bulunduğu Malezya'da virüs nedeniyle toplam 123 kişi yaşamını yitirdi.