Malezya'da toprak kayması: 4 ölü

Haberin Devamı

Polis yetkilileri şafak sökmeden önce meydana gelen toprak kaymasının bazı evlerin toprağa gömülmesine ve bölgedeki konut alanlarıyla irtibatın kesilmesine neden olduğunu belirtti.



Polis görevlileri, askerler ve tıp görevlilerinden oluşan 160 kişilik bir kurtarma ekibinin toprak kaymasının meydana geldiği bölgeye ulaştığını kaydeden yetkililer, şu ana kadar 4 cesedin çıkarıldığını, 15 kişinin da yaralı olarak kurtarıldığını söyledi.



Toprak kaymasına neyin neden olduğu konusunda ise henüz bir açıklamada bulunulmadı.

