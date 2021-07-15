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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.07.2021 - 09:55 | Son Güncelleme:

Malezya'da korkutan varyant gelişmesi: Sadece bir ayda hepsi görüldü!

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Malezya'da korkutan varyant gelişmesi: Sadece bir ayda hepsi görüldü!

Koronavirüs salgını tüm dünyada devam eden aşılama kampanyalarıyla kontrol altına alınmaya çalışılırken çeşitli ülkelerde ortaya çıkan ve hızla yayılan Kovid-19 varyantları korku yaratmaya devam ediyor. Malezya'da son bir ayda tüm varyantlardan görülen vakalar ise endişe yarattı.

Malezya'da bu ay içinde Kovid-19 varyantlarından 76 vaka görüldü.

Malezya'da temmuzun başından bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının varyantlarından 76 vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında 1 ile 13 Temmuz arasında ülke genelinde 27 kişinin Kovid-19'un Delta varyantına yakalandığı belirtilirken, 48 kişide Beta ve 1 kişide Teta varyantı görüldüğü bildirildi.

Teta varyantının yurt dışı kaynaklı olduğunu açıklayan bakanlık, Delta varyantının en çok Sarawak eyaletinde görüldüğünü kaydetti.

Malezyada korkutan varyant gelişmesi: Sadece bir ayda hepsi görüldü

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, son günlerde yükselen vaka artışlarının, Kovid-19'un Delta varyantından kaynaklandığını belirtmişti.

Malezya'da 13 Temmuz'dan bu yana vaka artışları 10 binin üzerinde ilerliyor.

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Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 11 bin 618 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken, vaka sayısı 867 bin 567'ye yükseldi ve salgından bu yana en yüksek vaka artışı görüldü.

6 bin 377 kişi daha virüsü yenerken, iyileşenlerin sayısı 759 bin 705 olarak kayıtlara geçti.

Malezyada korkutan varyant gelişmesi: Sadece bir ayda hepsi görüldü

Son 24 saatte 118 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da can kayıpları 6 bin 503'e ulaştı.

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