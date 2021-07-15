Malezya'da korkutan varyant gelişmesi: Sadece bir ayda hepsi görüldü!

Malezya'da bu ay içinde Kovid-19 varyantlarından 76 vaka görüldü.

Malezya'da temmuzun başından bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının varyantlarından 76 vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında 1 ile 13 Temmuz arasında ülke genelinde 27 kişinin Kovid-19'un Delta varyantına yakalandığı belirtilirken, 48 kişide Beta ve 1 kişide Teta varyantı görüldüğü bildirildi.

Teta varyantının yurt dışı kaynaklı olduğunu açıklayan bakanlık, Delta varyantının en çok Sarawak eyaletinde görüldüğünü kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, son günlerde yükselen vaka artışlarının, Kovid-19'un Delta varyantından kaynaklandığını belirtmişti.

Malezya'da 13 Temmuz'dan bu yana vaka artışları 10 binin üzerinde ilerliyor.

MALEZYA VE ENDONEZYA'DA SALGININ BAŞLAMASINDAN BU YANA EN YÜKSEK GÜNLÜK KOVİD-19 VAKA ARTIŞI GÖRÜLDÜ

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 11 bin 618 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken, vaka sayısı 867 bin 567'ye yükseldi ve salgından bu yana en yüksek vaka artışı görüldü.

6 bin 377 kişi daha virüsü yenerken, iyileşenlerin sayısı 759 bin 705 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 118 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da can kayıpları 6 bin 503'e ulaştı.

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