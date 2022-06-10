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Malezya'da idam cezasına alternatif geliyor

#Malezya#İdam Cezası#Dünya
Malezyada idam cezasına alternatif geliyor

Malezya hükümeti, ülkede cinayette dahil olmak üzere birçok suç için uygulanan idam cezasının yerine alternatif cezaların uygulanabileceğini duyurdu.

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Cinayet, insan ticareti gibi çok sayıda suça idam cezası uygulanan Malezya'da 2018 yılında idam cezasının kaldırılması için ilk adım atılmış ancak hükümet tarafından reddedilmişti.

Malezya Adalet Bakanı Wan Junaidi Tuanku Jaafar, ciddi suçlar için zorunlu olan idam cezasının, mahkemelerin takdirine bağlı olarak alternatif cezalar ile değiştirilebileceğini söyleyerek, "Kabinenin ilgili yasalarda orantılılık ve anayasaya uygunluk ilkelerini dikkate almasını sağlamak için konuyla ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiğine karar verildi. Bu adım hükümetin ceza adalet sistemini iyileştirerek, tüm tarafların haklarının korunmasını ve güvence altına alınmasını sağlama konusunda önemlilik arz ediyor" dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Asya Direktör Yardımcısı Phil Robertson, bugün alınan kararın Malezya için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Herkes tezahürat yapmadan önce hükümet, alınan karar için fiili yasal değişikliklerini yerine getirmeli. Çünkü daha öncede bu yoldan geçmiştik. Malezya hükümeti, insan hakları konusunda çok şey vaat ediyor ancak çok az şey sağlıyor" ifadelerini kullandı.

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#Malezya#İdam Cezası#Dünya

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