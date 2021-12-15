Malezya’da göçmen botu battı: 10 ölü

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Malezya Denizcilik İcra Dairesi (MMEA), Malezya’nın Johor eyaletinde kaçak göçmenleri taşıyan bir bottun battığını duyurdu.

MMEA Başkanı Amiral Nurul Hizam Zakaria yaptığı açıklamada, botta aralarında çocuklarında bulunduğu yaklaşık 60 kişinin olduğunu söyledi.

Şu an için en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Zakaria, 21 kişini kurtarıldığını da ifade etti.

Kayıp 29 kişi için arama çalışmalarının deniz ve hava araçlarıyla devam ettiğini ekleyen Zakaria, “Bot, 04.30 sıralarında dalgalı deniz koşullarında battı” dedi.