Malezya'da feci trafik kazası: Çoğu üniversite öğrencisi 15 kişi yaşamını yitirdi

Perak Eyalet Polis Şefi Hisam Nordin, yaptığı ilk açıklamada kazanın Pazar gecesi 01.00 sularında meydana geldiğini duyurdu.

Nordin, "Ön bulgular, otobüsün kontrolünü kaybederek minibüse arkadan çarptığını gösteriyor" ifadelerini kullanarak, kazanın üniversite öğrencilerinin hafta sonu tatilinden dönüş yolculuğu sırasında yaşandığını belirtti.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yeşil renkli otobüsün sağ tarafına devrildiğini ve arka kısmının parçalandığını tespit etti. Minibüsün şiddetli çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki hendeğe yuvarlandığı açıklandı.

AFP'nin haberine göre, kurtarma ekipleri, sıkışan yolcuları çıkarmak için hidrolik kesici kullanmak zorunda kaldı. Sultan İdris Eğitim Üniversitesi'nden (UPSI) 14 öğrenci ile bir otobüs görevlisinin hayatını kaybettiği kazada, 33 kişi de yaralandı. Yaralılardan 7'sinin kritik durumda olduğu, bazılarının ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Perak Afet Yönetim yetkilisi, "Kazazedelerin bir kısmı kendi imkanlarıyla kurtulurken, bazıları araçtan fırladı, diğerleri ise enkaz altında kaldı" açıklamasını yaptı.

'HER ŞEY BİR ANDA OLDU'

Malezya'nın New Straits Times gazetesine konuşan UPSI Üniversitesi'nden animasyon öğrencisi 22 yaşındaki Wan Muhammad Hanifah Wan Azman, "Aniden yanık lastik kokusu hissettik. Otobüs hızlanarak bir araca çarpmamak için manevra yaptı ve devrildi" dedi. Kazadan sağ kurtulan Azman, "Her şey bir anda oldu. Gözlerimi açtığımda her yerde yaralılar ve cansız bedenler vardı" diye konuştu.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu acı olay hepimize dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatmalı" mesajını verdi. İbrahim, Yüksek Öğrenim Bakanlığı'na mağdur ailelere destek olunması talimatı verdiğini de sözlerine ekledi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim

MALEZYA'NIN ÇÖZÜLEMEYEN TRAFİK GÜVENLİĞİ SORUNU

Kaza, Malezya'nın trafik güvenliği sorunlarını yeniden gündeme getirdi. Resmi verilere göre ülkede her gün ortalama 18 kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Doğu-Batı Otoyolu, hayvan-araç çarpışmalarının sık yaşandığı bir güzergah olarak biliniyor.

Malezya'nın en ölümcül otobüs kazası ise 2013 yılında 37 kişinin hayatını kaybettiği bir uçurum düşme vakası olarak kayıtlara geçmişti. Yetkililer, son kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, insan hatası veya teknik arıza ihtimallerinin araştırıldığını bildirdi.