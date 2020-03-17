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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.03.2020 - 13:12,Son Güncelleme:/

Malezya'da Corona Virüs'ten ilk ölüm

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Malezya'da Corona Virüs'ten ilk ölüm
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Malezya'da yeni tip Corona Virüsü (Kovid-19) nedeniyle 60 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Malezya'nın Sarawak eyaletine bağlı Afet Yönetim Komitesinden yapılan açıklamada, Kuching kentindeki hastanede bir süredir Kovid-19 teşhisiyle tedavi gören 60 yaşındaki kilise papazının bu sabah yaşamını yitirdiği belirtildi.

Vefat eden hastanın temasta bulunduğu 193 kişinin ise ev karantinasına alındığı açıklandı.

Malezya genelinde şimdiye kadar 673 Kovid-19 vakası görülürken 49 kişi tedavi edildi.

 

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