Malezya'da akılalmaz olay: Kovid-19 aşı merkezinde 204 çalışan koronavirüs pozitif çıktı!

Malezya'nın Selangor eyaletindeki bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı merkezi 204 sağlık çalışanının Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine bir süreliğine kapatıldı.

Ulusal Kovid-19 Bağışıklığından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin, Şah Alam kentinde aşı merkezi olarak kullanılan IDEAL Kongre Merkezinde 2 çalışanın 10 Temmuz'da Kovid-19 belirtisi göstermesi üzerine merkezdeki bütün çalışanlara toplu test yapıldığını açıkladı.

Hayri, testler sonucunda 204 çalışanda Kovid-19 virüsünün görüldüğünü kaydetti ve aşı merkezinin bir süreliğine kapatıldığını ifade etti.

Günde 300 bin civarında Kovid-19 aşılamasının yapıldığı Malezya'da şimdiye kadar 11 milyon 366 bin 710 kişiye birinci ve ikinci doz aşı uygulandı.

Malezya'da toplam 844 bin 870 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 6 bin 260'a ulaştı.

Ülkede günlük Kovid-19 vakalarında 8 bin ve üstü dolaylarında artış oluyor.

HİNDİSTAN'DA SAHTE AŞI SKANDALI YAŞANMIŞTI

Bir diğer Güney Asya ülkesi hindistan'da da temmuz ayının başında aşı skandalı yaşanmış; koronavirüs aşısı yerine tuzlu su karışımı satan dolandırıcılar tutuklanmıştı.

CNN International'da yer alan habere göre, ülkede binlerce kişiye sahte koronavirüs (Kovid-19) aşısı kurbanı oldu.

Aynı habere göre, ülkede aralarında doktor ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce kişiye aşı yerine tuzlu su enjekte edildi.

Güvenlik güçleri son iki ay içinde Mumbai ve Bengal'deki yaklaşık 12 aşılama bölgesinde sahte aşı satan 14 kişiyi tutukladı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, sahtekarlar 'aşı'lar için 10 ila 17 dolar arasında ücret talep etti.

Sahte aşıları satan çeten yaklaşık 30 bin dolar (yaklaşık 260 bin TL) gelir elde ettiği de gelen haberler arasında

Şahte aşı çetesine yönelik operasyon ile ilgili açıklamalarda bulunan polis sözcüsü Vishal Thakur, 'Tutuklananlar suç komplosu, hile ve sahtecilikle suçlanıyor' dedi.

Vaka ile ilgili olarak haziran ayında polise, sahte aşıyı olan bazı kişilerin, aşı sertifikalarının hiçbirinin hükümetin çevrimiçi portalında görünmediğinden şüphelenmelerinin ardından soruşturulmaya başlanmıştı.

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