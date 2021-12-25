Malezya'da ağır bilanço: 46 ölü, 5 yaralı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğan Müjdesini vermiş olayım dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacakErdoğan 'Müjdesini vermiş olayım' dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacak#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Çocukların hayatını mahveden yalanÇocukların hayatını mahveden yalan!#Wayfair
Fenerbahçede kulisleri sallayan iddia 16 puanlık fark sonrası rota belli...Fenerbahçe'de kulisleri sallayan iddia! 16 puanlık fark sonrası rota belli...#Fenerbahçe
Minik Asiyeden ilk sözler... Doktoru sağlık durumunu açıkladıMinik Asiye'den ilk sözler... Doktoru sağlık durumunu açıkladı#Gaziantep
Çarpılanın çarpılmasında senin de payın yok muÇarpılanın çarpılmasında senin de payın yok mu?#Nureddin Nebati
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…#Nesli Tükenen Hayvanlar
DEAŞ saflarında fotoğrafı ortaya çıktı, kendini böyle savundu DEAŞ saflarında fotoğrafı ortaya çıktı, kendini böyle savundu!#ADANA
Fikret Orman için ihraç talebi Önerge kabul edildi, şimdi ne olacakFikret Orman için ihraç talebi! Önerge kabul edildi, şimdi ne olacak?#Beşiktaş
Avrupa pes etti Koronavirüs için eski plan devreye girecekAvrupa pes etti! Koronavirüs için eski plan devreye girecek#Koronavirüs
Tüm çalışanları ilgilendiriyor Yargıtaydan emsal kamera kararıTüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal kamera kararı#Kamera
Galatasarayın da istediği Yusuf Yazıcı için Lille transfer kararını verdiGalatasaray'ın da istediği Yusuf Yazıcı için Lille transfer kararını verdi!#Yusuf Yazıcı
Bülent Ersoy taksi bulamayınca çıldırdıBülent Ersoy taksi bulamayınca çıldırdı!#Bülent Ersoy
Yeniden yükselişe başladı Uyarı geldi... Flaş tahmin: 6 haneyi görebilirYeniden yükselişe başladı! Uyarı geldi... Flaş tahmin: 6 haneyi görebilir#Kripto Para
Faruk Tınaz’ın ölümünde vahim iddiaFaruk Tınaz’ın ölümünde vahim iddia#Faruk Tınaz
Yeniden doğmaya hazır mısınız İşte 2022de burçları bekleyenlerYeniden doğmaya hazır mısınız? İşte 2022'de burçları bekleyenler #YOUTUBE
HABERLERDünya Haberleri

Malezya'da ağır bilanço: 46 ölü, 5 yaralı

#Malezya#SEL#Ölü Sayısı
Malezyada ağır bilanço: 46 ölü, 5 yaralı

Malezya’da şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya ulaşırken, kayıp 5 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Haberin Devamı

Malezya’da etkili olan sağanak yağışların neden olduğu sel felaketinde can kaybı sayısı artıyor. Polis Genel Müfettişi Acryl Sani Abdullah Sani yaptığı açıklamada, can kaybı sayısının 46’ya ulaştığını belirtirken, “Halen 5 kişi kayıp. Bir an önce bulunmalarını umut ediyoruz” ifadelerini kullandı. Sani ayrıca 300’den fazla tahliye merkezinde 54 bin 532 kişinin bulunduğunu ve 68 yolun da sel nedeniyle kapandığını belirtti. Nehirlerin halen kabarık olmasından dolayı insanlara uyarılarda bulunan Sani, sokaklara dağılan eşyaların ekipler tarafından kepçe ve kamyonlarla temizlenmeye çalışıldığını söyledi.

Malezya’da geçtiğimiz hafta sonu şiddetli yağmurlar sonucu nehirler taşmış, ana yollar kapanmış ve binlerce insan korkuyla evini terk etmişti. Ülkenin zengin ve en kalabalık eyaletlerinden biri olan ve aynı zamanda başkent Kuala Lumpur’un da yer aldığı Selangor'un da sel felaketinden en çok etkilenen bölgelerden biri olduğu belirtilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Malezya#SEL#Ölü Sayısı

BAKMADAN GEÇME!

Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi

BAKMADAN GEÇME!

Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi