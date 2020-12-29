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Dünya
DHA
Haber Giriş: 29.12.2020 - 12:37 | Son Güncelleme:

Malezya ordusuna siber saldırı!

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Malezya ordusuna siber saldırı!
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Malezya ordusuna ait ağlara siber saldırının gerçekleştiği duyuruldu. Savunma Kuvvetleri Şefi Affendi Buang konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " Evet siber ağlarımız hedef alındı. Önemli veriler korunuyor" dedi.

Malezya ordusuna ait ağlara siber saldırının gerçekleştiği duyuruldu. Savunma Kuvvetleri Şefi Affendi Buang konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Savunma Siber ve Elektromanyetik Bölümü (BSEP) ve Siber Savunma Operasyon Merkezi'nin (CDOC) hackerler tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.

"Siber saldırı, portalın asıl işlemlerini etkilemedi ve sadece başından beri ağın dışına yerleştirilen belirli segmentleri hacklendi" diye konuşan Buang "Hackerlar BSEP ve CDOC gibi siber bölümler Kuala Lumpur’un stratejik savunma iletişimini korumaya devam edecek. Araştırma sürüyor" dedi

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