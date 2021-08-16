Malezya Kralı, Başbakan Muhyiddin Yasin'in istifasını kabul etti

Malezya'da gelecek ay hükümet için yapılacak güven oylamasında Meclis çoğunluğu elde edemediği için bugün istifa mektubunu Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a ileten Başbakan Muhyiddin Yasin'in istifası kabul edildi.

Kraliyet sarayı Istana Negara'dan yapılan açıklamada, Başbakan Muhyiddin'in istifa talebinin, Sultan Abdullah Şah tarafından kabul edildiği ve meclis çoğunluğu sağlayabilecek yeni başbakan adayı bulunana kadar Muhyiddin'in "geçici başbakan" olarak görev yapacağı bildirildi.

Açıklamada, Malezya Kralı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erken seçimden yana olmadığı vurgulandı.

Başbakan Muhyiddin Yasin, iktidar koalisyonu üyesi Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) partisinin iktidar koalisyonuna desteğini çekme açıklamasının ardından eylülde yapılacak güven oylaması için muhalefet partilerine "hükümete destek" çağrısı yapmıştı.

Muhalefet koalisyonu Umut İttifakı, dünkü yazılı açıklamasında Muhyiddin'in teklifini reddetmiş ve bunun üzerine Muhyiddin, Malezya Kralı'na istifasını sunacağını bildirmişti.

İstifa kararını müzakere etmek için Muhyiddin, bu sabah bakanlarıyla bir araya gelmiş ve toplantı sonrası Ulusal Kovid-19 Bağışıklığından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin, kabinenin istifasını sunduğunu açıklamıştı.

Malezya Parlamentosunda 220 milletvekili bulunurken, iktidar olmak isteyen koalisyonun en az 111 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

1 Mart 2020'de göreve geldiğinde 115 milletvekili tarafından desteklenen Muhyiddin, parlamentoda 38 milletvekili bulunan UMNO'nun desteğini çekmesiyle Meclis çoğunluğunu kaybetmişti.

Muhyiddin'in istifasının ardından Başbakan Yardımcısı İsmail Sabri Yakub, Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin ve UMNO milletvekili Tengku Razali İsmail, Malezya Kralı'nın atayabileceği başbakan adayları arasında gösteriliyor.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor