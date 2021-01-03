Malezya, Japonya, Pakistan ve Japonya'da koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler

PAKİSTAN

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 272 vaka tespit edildi, toplam sayı 486 bin 634'e yükseldi.



Son 24 saatte 53 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 311 olurken iyileşenlerin sayısı 440 bin 660'a çıktı.



Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 1 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pekin yönetiminin İslamabad'a acil kullanım için 1 milyon doz Kovid-19 aşısı sağlayacağını söylemişti.



ENDONEZYA



Endonezya Sağlık Bakanlığına göre, ülke genelinde bugün 6 bin 877 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine vaka sayısı 765 bin 350'ye yükseldi.



Bugün 179 kişi Kovid-19 nedeniyle vefat etti, virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 22 bin 734 oldu.



İyileşen kişi sayısı 631 bin 937, Kovid-19 tedavisi görenlerin sayısı ise 110 bin 679 olarak güncellendi.



MALEZYA



Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 1704 artarak 119 bin 77'ye yükseldi.



Bugün 2 bin 726 kişi sağlığına kavuştu, iyileşen kişi sayısı 97 bin 218, aktif vakalar ise 21 bin 365 oldu.

Son 24 saatte 11 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Malezya'da, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 494'e ulaştı.



JAPONYA



Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı, son 24 saatte 3 bin 158 artarak 245 bin 924'e, virüse bağlı can kaybı sayısı ise 60 artışla 3 bin 634'e yükseldi.



Son bir günde 10 bin 138 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 714 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.