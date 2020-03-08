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Dünya
AA
Haber Giriş: 08.03.2020 - 09:18, Son Güncelleme:/

Malezya, Corona Virüs nedeniyle tüm kruvaziyer gemilerinin girişini yasakladı

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Malezya, Corona Virüs nedeniyle tüm kruvaziyer gemilerinin girişini yasakladı
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Malezya'da yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) vakalarının son bir haftadır hızlanması üzerine bütün kruvaziyer gemilerinin girişine bir süreliğine yasak getirildi.

Sağlık ve Ulaştırma Bakanlıklarından yapılan açıklamada, bundan önce Çin'den gelen kruvaziyer gemilerine giriş yasağının kapsamının tüm ülkeler olarak genişletildiği belirtilerek, "Söz konusu geçici uygulama ve tarafların birbiriyle uyumlu çabaları sonucu, mevcut sorunun en kısa zamanda çözüleceğini umuyoruz." denildi.

Malezya, 1 Şubat'ta Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nden yola çıkan Westerdam kruvaziyerinde bir yolcuya Kovid-19 teşhisi konulmasının ardından Çin'den gelen bütün kruvaziyerlerin girişini geçici süreliğine yasaklamıştı.

Kruvaziyer turizminin önemli limanlarından olan Malezya'nın Penang adasına geçen yıl 198 kruvaziyer gelmişti.

Ülkenin bir diğer kruvaziyer merkezi olan Klang limanına ise geçen yıl 150 gemi demir atmıştı.

Malezya'da Kovid-19 vakaları son bir haftada 33'ten 93'e yükseldi.

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