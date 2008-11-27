Malezya Başbakanı çark etti Yoga yasak değil

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Malezya Başbakanı Abdullah Ahmed Bedevi, geri adım atarak Hindu ilahileri söylenmeden yapılan yoganın zararsız olduğunu söyledi. Malezya Ulusal Fetva Konseyi, Hinduizm esasları içerdiği ve Müslümanları yozlaştırdığı gerekçesiyle yoga yapmayı yasaklamıştı.

Bunun üzerine birçok Müslüman’ın yıllardır yoga yaptıklarını ama inançlarını kaybetmediklerini belirterek, fetvaya karşı çıkması, Bedevi’ye çark ettirdi. Bedevi, "inanç ögeleri içermediği sürece fiziksel bir uygulama olarak (yogaya) devam edilebileceğini, yani yasaklanmadığını belirtmek isterim. Müslümanlar’ın kolayca çok tanrılılığa kayacaklarına inanmıyorum" diye konuştu.



Fetva konseyi üyeleri, henüz başbakanın açıklamaları konusunda yorum yapmadı.