Maldivler'in eski liderine evinin önünde bombalı saldırı

Maldivler İçişleri Bakanı Imran Abdulla, Nasheed'in kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiğini ve hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Bakan Abdulla, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Polis yetkilileri, olayın suikast girişimi olup olmadığına ilişkin açıklama yapmazken Hindistan Dışişleri Bakanı Dr. Subrahmanyam Jaishankar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, patlamayı eski Maldivler Devlet Başkanı Nasheed'e yönelik saldırı olarak niteledi.

Öte yandan Maldivler Devlet Başkanı İbrahim Mohamed Solih, patlamayı ülkenin demokrasisine ve ekonomisine saldırı olarak değerlendirdi. Solih, Avustralya polisinin soruşturmaya yardım edeceğini belirtti.

Maldivlerin demokratik yollarla seçilen ilk Devlet Başkanı Mohamed Nasheed, 30 yıllık otokratik yönetimin ardından göreve gelmiş ve 2008-2012 yıllarında devlet başkanlığı yapmıştı. Nasheed 2019'da Meclis Başkanı oldu.

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