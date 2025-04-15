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Maldivler, İsrail'e kapıyı kapattı

Güncelleme Tarihi:

#Maldivler#İsrail#Pasaport
Maldivler, İsraile kapıyı kapattı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 17:05

Maldivler, İsrail pasaportluların ülkeye girişini Filistin'le dayanışma amacıyla yasakladı. Karar, parlamentodaki muhalefetin sunduğu yasa tasarısının onaylanması ve halk gösterilerinin ardından alındı.

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Maldivler, İsrail pasaportlu kişilerin ülkeye girişini yasakladı.

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu bugün yaptığı açıklamada, "İsrail pasaportu taşıyan kişilerin Maldivler'e girişini yasaklayan bu değişiklik, Filistin'de devam eden zulme karşı duruşumuzun açık bir yansımasıdır. Maldivler, Filistin halkıyla sarsılmaz dayanışmasını bir kez daha teyit eder" dedi.

Maldivler'de, İsrail vatandaşlarının ülkeye girişinin engellenmesi için düzenlenen gösterilerin ardından ana muhalefetteki Maldivler Demokratik Partisi (MDP) tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulan ve İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engelleyen yasa, parlamentoda oy çokluğuyla kabul edildi.

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#Maldivler#İsrail#Pasaport

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