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Malcolm X'in kızı evinde ölü bulundu

#Malcolm X#Malikah Shabazz#Ölü Bulundu
Malcolm Xin kızı evinde ölü bulundu

ABD'de siyahilere yönelik ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden olan ve 1965 yılında suikasta uğrayan Malcolm X'in kızı Malikah Shabazz evinde ölü bulundu.

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Malcolm X'in kızı Malikah Shabazz, New York'taki dairesinde ölü bulundu.

56 yaşındaki Shabazz'ın ölümünün şüpheli olmadığı, evinde hayatını kaybeden kadının kızı tarafından bulunduğu açıklandı.

Malikah Shabazz, Malcolm X ve Betty Shabazz'ın 6 çocuğundan en küçüğüydü.

Amerikalı siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X, 21 Şubat 1965'te Harlem'de konuşma yaparken vurularak öldürülmüştü.

Öte yandan kısa bir süre önce Malcolm X suikastına ilişkin davada 2 sanık hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü.

 

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