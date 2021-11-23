Malcolm X'in kızı evinde ölü bulundu

Malcolm X'in kızı Malikah Shabazz, New York'taki dairesinde ölü bulundu.
56 yaşındaki Shabazz'ın ölümünün şüpheli olmadığı, evinde hayatını kaybeden kadının kızı tarafından bulunduğu açıklandı.
Malikah Shabazz, Malcolm X ve Betty Shabazz'ın 6 çocuğundan en küçüğüydü.
I’m deeply saddened by the death of #MalikahShabazz. My heart goes out to her family, the descendants of Dr. Betty Shabazz and Malcolm X.— Be A King (@BerniceKing) November 23, 2021
Dr. Shabazz was pregnant with Malikah and her twin sister, Malaak, when Brother Malcolm was assassinated.
Be at peace, Malikah. pic.twitter.com/YOlYoW4xDC
Amerikalı siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X, 21 Şubat 1965'te Harlem'de konuşma yaparken vurularak öldürülmüştü.
Öte yandan kısa bir süre önce Malcolm X suikastına ilişkin davada 2 sanık hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü.