Malavi’nin AIDS’le mücadele başarısı

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Dünya AIDS Günü nedeniyle yeni bir rapor açıklayan BM, HIV’le mücadelede önemli kazanımlar edinildiğine dikkat çekti.

Rapora göre, erken teşhis ve tedavi sayesinde, AIDS taşıyan anne ve bebeklerin yaşatılmasında büyük ilerleme sağlandı. BM raporuna göre, AIDS’li bebeklerin yaşatılmasında önemli başarı kazanan ülkelerden biri Malavi.



AIDS’li hasta sayısı oldukça yüksek olan Malavi’deki kliniklerin büyük çoğunluğu hamile anne adaylarının virüsü çocuklarına geçirmemeleri için test ve tedavi olanakları sunuyor. Verilen etkili tedavi sonucunda, AIDS’li anneye sahip bebeklerin yüzde 95’i sağlıklarına kavuştu. AIDS’e yol açan HIV taşıyan bebekler en fazla beş yaşına kadar yaşayabiliyor.



İran’da ise 18 bin 320 kişi AIDShastası. İran Sağlık Bakanlığı’nın, Dünya AIDS Günü nedeniyle açıkladığı son rapora göre, HIV-AIDS’lilerin yüzde 93,7’sini erkekler oluşturuyor.



AIDS nedeniyle bugüne kadar 2800 kişi hayatını kaybederken, hastaların yüzde 39,3’ünü 25-34 yaş grubundakiler oluşturuyor. HIV-AIDS’in bulaşmasında uyuşturucu bağımlılarının ortak iğne kullanmalarının yüzde 69, korumasız cinsel ilişkinin ise yüzde 7,9 oranında etkili olduğu belirtiliyor.