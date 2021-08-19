'Makyajlı' Taliban'a kimse inanmıyor! Kabil’de korku ve belirsizlik

Afganistan’da kontrolü tamamen ele alan ve kısa süre içerisinde yeni rejimi ilan etmesi beklenen Taliban önceki gün düzenlediği basın toplantısında her ne kadar 20 yıl öncekinden farklı olduklarını savunsa da Kabil sakinleri, bu açıklamalara kuşkuyla yaklaşıyor. Başkent sokaklarındaki durumu sorduğumuz Afganlar da “korku ve belirsizliğe” vurgu yapıyor.

İŞE GİTMEK İSTEMİYORLAR

Gazeteci olduğumuzu söylediğimizde kimliğinin açık edilmemesi şartıyla konuşabileceğini belirten müze görevlisi M.F., tüm devlet kurumlarının kapalı olduğunu anlattı. Taliban’dan bu yönde bir talimat almadıkları halde çalıştığı müzenin de kapılarını açmadığını söyleyen M.F., “İnsanlar çok endişeli, hayatlarını riske atmak istemiyorlar.

Dün kontrol etmek için ofise geldiğimde hiç kimseyi bulamadım” dedi. M.F., örgütün eski hükümet çalışanlarına yönelik af vaadine rağmen “memurların işe gitmek istemediğini, korktuklarını” belirtti. Son 2 aydır maaşını alamadığını da söyleyen M.F., bu aydan da umutlu değil: “İşten eve gidecek kadar bile param kalmadı” diyor. Sorduğumuzda, kentte internete erişilebildiğini ancak data kartı bulmanın giderek zorlaştığını anlatan M.F., “Çoğu dükkânda yok, çok dolaşmanız gerekiyor bir tane bulmak için” dedi. M.F., kentteki güzellik merkezlerinin tamamen kapalı olduğunu, markette de kadın müşteriye rastlamadığını söyledi. Havalimanında yaşananları sorduğumuzda ise şu anda durumun sakin olduğunu söyledi.





YOLDA TALİBAN’I GÖRÜYORSUNUZ

Kabil’deki büyük bir düğün salonunun müdürü olan B.S. de yine isminin paylaşılmaması ricasıyla şunları anlattı: “Taliban işe gidebileceğimizi, işlerimizi yapabileceğimizi söyledi. Ben de bugün ofisime geldim. Yolda işe gitmek isteyenlerin neden olduğu araç trafiği vardı.” Şu an bir düğün organizasyonu olmadığını kaydeden ve “Kentte durum hiç iyi değil, insanlar hayatlarından ve geleceklerinden çok endişeli.

Ne olacağını bilmiyoruz, çok mutsuzuz” diyen B.S., “Dükkânlar açık ama işe giderken yolda Taliban militanlarını görüyorsunuz” şeklinde konuştu. Hafta başında durumun çok daha kötü olduğuna dikkat çeken B.S., insanların ülkeden kaçmak için havalimanına akın ettiğini hatırlattı. B.S., kadınların “örtünmek şartıyla” evlerinden çıkabildiğini, alışverişe gidebildiğini, ancak güzellik merkezlerinin kapalı olduğunu da ifade etti. Ayrıca internet ya da elektrik sorunu yaşamadıklarını söyledi.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor