Mahzeninden 6 küçük çocuk çıktı! Kimliği herkesi şoke etti...

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Avusturya'nın Çek sınırına yakın Obritz köyünde yaşayan insanlar, 54 yaşındaki Tom Landon'ın evinin altındaki mahzenden gelen sesler üzerine polisi aradılar.

POLİSLERE BİBER GAZI SIKTI

Komşuların gece mahzende çocukların ağladığını iddia etmesiyle bölgeye giden polis Tom Landon'ın kapısını çaldı ancak adam polislere ve onlara eşlik eden sosyal hizmet görevlilerine biber gazı sıkarak direnmeye çalıştı.

İÇERİDEN 6 KÜÇÜK ÇOCUK ÇIKTI! EN KÜÇÜĞÜ HENÜZ 7 AYLIK

Yaşanan arbede sonrası adam tutuklanırken evin mahzeninden en küçüğü henüz 7 aylık en büyüğü ise 7 yaşında 3 kız ve 3 erkek çocuğu bulundu.

Sosyal hizmetlerden gelen görevliler çocukları alıp doktor kontrolüne götürdü.



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Bölgede insanların içkilerini ve erzaklarını saklamak için kullandıkları mahzene çocuklarını saklayan adamın bir süredir bölgede kiler/mahzen satın almaya çalıştığı ve düzensiz hareketleri nedeni ile yerel halkı tedirgin ettiği öğrenildi.

Orbitz belediye başkan yardımcısı Erich Greil, adamın daha önce İngiltere'de yaşadığını ve çocuklarının hepsinin İngiltere doğumlu olduğunu söyledi.

Landon'ın daha önce bölgede 5 mahzen satın aldığını belirten belediye başkanı 'Belli ki her çocuğu için birer tane satın almak istemiş' ifadelerini kullandı.

Yetkililer yaptıkları incelemeler sonrası adamın çocuklarına herhangi bir zarar vermediğini keşfetti, savcılık Landon'ın çocukları için herhangi bir risk teşkil etmediğini belirterek adamı serbest bıraktı.

9 AYDIR MAHZENDE YAŞIYORMUŞ! İÇERİSİ GIDA VE SİLAH DOLU

Yayınlanan polis raporları ise çok daha dikkat çekici bir detayı ortaya çıkardı. 54 yaşındaki adam 6 çocuğu ile beraber tam 9 aydır bu mahzende yaşıyordu.

MAHZEN güneş enerjisine bağlı güvenlik kameraları tarafından 7/24 izleniyordu. İçeride çok sayıda gıda maddesi ve silah stoklanmıştı.



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Peki bu garip adam aylardır neden saklanıyordu? Ya da neye hazırlanıyordu?

İngiliz gazeteleri yaptıkları kısa bir araştırmadan sonra bu sorunun şoke eden cevabını buldular. Tom Landon'ın çok sayıda yazılı kitabı bulunan, kıyamet senaryoları yazan bir KOMPLO TEORİSYENİ olduğu ortaya çıktı.

Kirli Adalet, Yahuda İlkesi ve Bilgi Teknolojisinin İnsan Entelektüel Gelişimi Üzerindeki Yıkıcı Etkisi isimli kitapların yazarı Landon'ın kitaplarında sık sık Avusturya hükümetini eleştirdiği görüldü.

"İŞİME BURUNLARINI SOKTULAR"

Serbest bırakıldıktan sonra içinde yaşadığı mahzenin kapılarını Dailymail gazetesine açan adam, belediye başkanı, polis ve sosyal hizmet görevlilerini 'işine burnunu sokmakla' suçladı.

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Eşinin Alman ve çocuklarının Avusturyalı olduğu öne süren adam İngiltere ile bir bağlantısı olmadığını iddia ederek mahzenleri çocukları için aldığını söyledi.