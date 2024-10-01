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Mahsur kalan astronotları kurtarmaya gitti

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#ULUSLARARASI Uzay İstasyonu#Nick Hague#Spacex
Mahsur kalan astronotları kurtarmaya gitti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 07:00

ULUSLARARASI Uzay İstasyonu’nda (UUİ) mahsur kalan iki astronot için kurtarma görevi başlatıldı. SpaceX’in Dragon kapsülü dün başarılı bir şekilde istasyona kilitlendi.

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Boeing’in Starliner kapsülüyle haziran ayında UUİ’ye giden ABD’li astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, mekiğin arızalanması nedeniyle istasyonda mahsur kalmıştı. İki astronot SpaceX’in Crew-9 misyonu için istasyona gönderilen Dragon kapsülüyle Şubat 2025’te dünyaya dönecek. Wilmore ve Williams’ın katıldığı misyonun başlangıçta yalnızca bir hafta sürmesi planlanıyordu. Crew-9 misyonunda NASA astronotlarından Nick Hague ve Rusya Federal Uzay Ajansından kozmonot Aleksandr Gorbunov yer alıyor.

Mahsur kalan astronotları kurtarmaya gitti
Butch Wilmore - Suni - Williams

 

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#ULUSLARARASI Uzay İstasyonu#Nick Hague#Spacex

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