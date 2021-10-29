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Mahkum tek tek anlattı... CIA'in gizli hapishanelerinde yaşananlar deşifre oldu!

#Cıa#ABD#Küba
Mahkum tek tek anlattı... CIAin gizli hapishanelerinde yaşananlar deşifre oldu

11 Eylül saldırılarından sonra ABD'nin sorgulama programından geçen Guantanamo körfezi mahkumu Macid Han, yaşadıklarını ilk kez anlattı. Han halka açık duruşmada 'Konuştukça daha fazla işkence yaptılar' dedi.

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New York Ticaret Merkezi ve Pentagon'un merkez binasının hedef alındığı 11 Eylül 2001'deki saldırıların ardından kaçtığı Pakistan'da tutuklan Macid Han, yaşadıklarını ilk defa anlattı.

Tutuklandıktan sonra CIA'in dünyanın farklı ülkelerine yayılmış gizli hapishanelerine kalan Han, daha sonra da Guantanamo Körfezi'ndeki ABD üssüne nakledildi.

Daha önce pek çok defa işkence iddiaları ile gündeme gelen üs ile ilgili konuşan Han, Buzlu su ile günlerce uyanık tutulmak, tavandan sarkılmak ve boğulmanın eşiğine gelene kadar kafasının suya sokulması gibi pek çok işkence yönteminin uygulandığını belirtti.

NPR'de yer alan habere göre, Han burada yaşadığı işkenceler nedeniyle hala halüsinasyonlar gördüğünü belirtti.

Mahkum tek tek anlattı... CIAin gizli hapishanelerinde yaşananlar deşifre oldu

CIA mensupları tarafından yıllarca sorgulanan Han mahkemede yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

'Onlara durmaları için yalvardım ve onlara hiçbir şey bilmediğime dair yeminler ettim. Onlara verecek bir bilgim olsa çoktan verirdim ama verecek bir şeyim yoktu.'

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Küba'daki ABD üssünde görülen ceza duruşmasında kararı verecek olan jüri askerlerden oluşuyor.

El Kaide kuryesi olan olan ve savaş suçlarıyla yargılanan Han, işbirliği yaptığı için önümüzdeki yıl serbest kalabilir. Ancak Han, tahliye olduktan sonra ne ABD'de ne de Pakistan'da yaşayabilecek.

Han, yaptıklarından dolayı özür diledi ve tüm sorumluluğu üstlendiğini söyledi ve tek isteğinin karısına ve esaret altındayken doğan kızına kavuşmak olduğunun altını çizdi.

ABD, Guantanamo'daki üssünde 39 kişiyi tutmaya devam ediyor.

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