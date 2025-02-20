Mahkemeden Trump'ın kararına ret

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ABD'de temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın ülkede doğan çocukların vatandaşlık hakkı elde etmesini engelleyen kararnamesinin tekrar yürürlüğe girmesi talebini reddetti.

NBC News'ün haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın söz konusu kararnamesinin yeniden yürürlüğe girmesi için temyiz mahkemesine başvurdu.

Dokuzuncu Daire Temyiz Mahkemesinden 3 yargıç, bakanlığın, Trump'ın ülkede doğan çocukların vatandaşlık hakkı elde etmesini engelleyen kararnamesinin tekrar yürürlüğe girmesi talebini reddetti.

ABD'DE DOĞUMLA VATANDAŞLIK HAKKI

Trump, yemin töreninin yapıldığı 20 Ocak'ta, ülkede doğan çocukların otomatik vatandaşlık almasını sağlayan düzenlemeyi kaldıran kararnameyi imzalamıştı.

Kararnameye karşı 18 Demokrat eyalet savcısı dava açmıştı.

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Seattle Bölge Yargıcı, 23 Ocak'ta Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkı elde edilmesini engelleyen kararnamesini "anayasaya aykırı" olduğu gerekçesiyle geçici olarak durdurmuştu.

Maryland eyaletinde bir yargıç ise 6 Şubat'ta Trump'ın vatandaşlık kararnamesine karşı ülke çapında ihtiyati tedbir kararı almıştı.

ABD'de her yıl yaklaşık 150 bin çocuk, ülke sınırları içinde doğduğu için ABD vatandaşı olma hakkını elde ediyor.